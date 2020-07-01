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Более двухсот орудий лова изъяли на Иртыше инспекторы Росрыболовства

Общество, 16:49 22 июля 2020

noturfish.ru | Фото: noturfish.ru

205 незаконных орудий лова - сетей и донных фитилей изъяли инспекторы в ходе рейда на Иртыше.

В среду обитания возвращены более 40 особей частиковых видов рыб и 23 стерляди. Инспекторам удалось предотвратить ущерб в 120 тыс. рублей, сообщает Нижнеобское управление Росрыболовства.

Как напомнили в ведомстве, в Тюменской области повсеместно запрещен вылов сибирского осетра, стерляди, нельмы и муксуна. Нарушение законодательства в области рыболовства влечет административную и уголовную ответственность.

Применение запрещенных орудий лова при любительском и спортивном рыболовстве расценивается, как нарушение правил рыболовства Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

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# Росрыболовство

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