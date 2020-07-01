В День города тюменцам подарят обновленный сквер и фотовыставку

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Открытие обновленного сквера Якова Неумоева и фотовыставки на Городской площади станут ключевыми событиями празднования 434-летия Тюмени.

Оба объекта откроют 23 июля. Напомним, работы в сквере Якова Неумоева начались в 2019 году. За это время в зеленой зоне обустроили тематические зоны для отдыха, установили игровые и спортивные комплексы, качели и уличные тренажеры, обновили лавочки и урны, высадили хвойные деревья.

Главная достопримечательность сквера – монумент "Мы победили". Это стелы, где размещена информация о тюменских предприятиях, которые работали в годы войны и производили продукцию для фронта. На входе в сквер разместили скульптуру Героя Советского Союза Якова Неумоева.

Прикоснуться к прошлому города на Туре можно на новой выставке "Кормчие Тюмени: выбор истории". Она посвящена градоначальникам Тюмени и включает редкие фотографии. Ознакомиться с экспозицией можно только соблюдая социальную дистанцию и санитарные нормы.

Евгения Шевцова