Школьники из "Отрядов мэра" прибрали тобольские дворы

| Фото: ЦРМПП Тобольск | Фото: ЦРМПП Тобольск

13 человек из бригады "Экологический десант" занимались благоустройством дворовой территории в шестом микрорайоне Тобольска, сообщает городской центр реализации молодежных и профилактических программ.

Участники отряда собрали мусор, убрали сорняки и покрасили забор. Для 15-летнего ученика из 16 школы Егора Дубинина, это моя вторая смена в "Отрядах мэра".

"Дома сейчас все равно делать нечего из-за карантина, а тут я занимаюсь полезным делом – уборкой придомовых территорий. Мне нравится делать город чище и опрятнее", - отметил Егор Дубинин.

В 2020 году в "Отряды мэра" в Тобольске трудоустроят 1 тыс. 776 человек. На эти цели из городского бюджета выделено 11 млн 858 тыс. рублей. Всего на летний период запланировано проведение шести смен. В две июньские смены в "Отрядах мэра" поработали 333 человека.