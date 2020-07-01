Елена Майер: сфера культуры вновь в числе приоритетных направлений развития страны

| Фото: c личного аккаунта Елены Майер в Instagram | Фото: c личного аккаунта Елены Майер в Instagram

Сфера культуры вновь в числе приоритетных направлений развития страны. Опубликован указ президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития страны до 2030 года. Одной из приоритетных целей глава государства назвал создание возможностей для самореализации и развития талантов. Достижение этой цели характеризует целый ряд национальных показателей.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

"Первым таким параметром стало формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. В основе системы заложены принципы справедливости и всеобщности. Кроме того, часть работы будет направлена на помощь в самоопределении и профессиональной ориентации всех обучающихся", - сказала она.

Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности - второй показатель, для которого фундаментом выбраны духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, исторические и национально-культурные традиции страны.

Третий параметр – увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских организаций, до 15 %.

"В Тюменской области есть собственный опорный центр волонтеров в сфере культуры. Сейчас команда принимает участие во Всероссийском конкурсе и надеется выиграть 100 тысяч рублей на дальнейшее развитие", - отметила Елена Майер.

Еще один показатель – это увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года.

"Хочется отметить, что учреждения культуры Тюменской области очень скучают по зрителям и надеются на скорейшую встречу, а пока радуют аудиторию онлайн-трансляциями и записями лучших выступлений", - добавила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Анжела Лебедева