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Социальные работники проходят обучающий курс онлайн

Общество, 09:07 24 июля 2020

Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

19 социальных работников Тюменской области проходят образовательный курс "Введение в профессиональную деятельность", сообщает Областной геронтологический центр.

Участники программы - новички, которые имеют небольшой опыт работы в социальном обслуживании пожилых граждан и инвалидов на дому и в условиях интерната. Теоретический материал для них сопровождается практикой.

В условиях ограничительных мероприятий занятия проходят дистанционно. Преподаватели с использованием манекена и современного оборудования показывают обучающимся приемы перемещения и позиционирования, кормления, проведения гигиенических процедур и профилактических мероприятий.

Предусмотрена двухнедельная стажировка на рабочем месте, где каждый слушатель сможет получить консультацию и профессиональную помощь от наставника и специалистов Областного геронтологического центра.

Программу "Введение в профессиональную деятельность" Областной геронтологический центр реализует второй год.

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# областной геронтологический центр , социальный работник

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