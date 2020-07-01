Социальные работники проходят обучающий курс онлайн

| Фото: Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

19 социальных работников Тюменской области проходят образовательный курс "Введение в профессиональную деятельность", сообщает Областной геронтологический центр.

Участники программы - новички, которые имеют небольшой опыт работы в социальном обслуживании пожилых граждан и инвалидов на дому и в условиях интерната. Теоретический материал для них сопровождается практикой.

В условиях ограничительных мероприятий занятия проходят дистанционно. Преподаватели с использованием манекена и современного оборудования показывают обучающимся приемы перемещения и позиционирования, кормления, проведения гигиенических процедур и профилактических мероприятий.

Предусмотрена двухнедельная стажировка на рабочем месте, где каждый слушатель сможет получить консультацию и профессиональную помощь от наставника и специалистов Областного геронтологического центра.

Программу "Введение в профессиональную деятельность" Областной геронтологический центр реализует второй год.