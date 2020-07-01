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В День города тюменцы окунутся в "Реку времени"

Общество, 08:56 24 июля 2020

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Арт-проект "Река времени" создаст команда художников на нижнем ярусе набережной ко Дню города. Это 3D-рисунки "Тюмень купеческая", "Тюмень в годы Великой Отечественной войны", "Тюмень советская", "Тюмень сегодня", "Тюмень в будущем", сообщает городская администрация.

Сейчас тюменцы создают эскизы, планируя уже к 25 июля завершить оформление водно-дисперсионной краской на граните трех первых работ в технике 3D. В День города, 25 июля, горожане смогут увидеть, как художники вместе с гостями создают четвертый полноцветный рисунок о современной Тюмени.

Выбрать подходящий ракурс понравившегося рисунка и сделать удачное фото с ним каждый желающий сможет до середины октября. Работы с оригинальным авторским взглядом будут размещены на первом ярусе набережной Туры от моста Влюбленных до скульптурной композиции "Студенты XX-XXI веков".

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