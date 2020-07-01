Определены победители онлайн-фотоконкурса "Мое Викулово"

| Фото: Кирилл Черепанов, Викулово | Фото: Кирилл Черепанов, Викулово

Победитель онлайн-фотоконкурса "Мое Викулово" в номинации "Живая природа" признан Кирилл Черепанов c фотографией птенца "Чудесное рядом". Всего на конкурс жители села направили 51 работу.

Как сообщают организаторы, победителем в номинации "Вот моя улица, вот дом мой родной" стала Анна Михиенко с яркой фотографией цветников и дома "Мой родной дом".

Победитель в номинации "Достопримечательности с. Викулово" - Артём Шипачёв с фотографией стелы-первого памятного знака, свидетельствующего об истоках с. Викулово.

"Мы искренне рады поздравить наших победителей фотоконкурса "Моё Викулово" и приглашаем получить дипломы и памятные подарки в Викуловском районном Доме культуры, соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы", - сказали организаторы творческого состязания.

Напомним, фотоконкурс "Мое Викулово" в режиме онлайн прошел впервые. Работы принимали до 20 июля.

"По условиям конкурса у нас есть три номинации. Главное условие – в каждую номинацию можно отправить только одну работу. Победителей фотоконкурса определят эксперты. Будет оцениваться соответствие номинации, качество работы", - рассказала заведующая досуговым отделом Викуловского Дома культуры Анастасия Волкова.

Конкурсные работы викуловчан можно увидеть здесь.

Анжела Лебедева