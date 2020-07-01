  • 23 июля 202023.07.2020четверг
  • USD70,7881
    EUR81,5904
  • В Тюмени 14..16 С 5 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Определены победители онлайн-фотоконкурса "Мое Викулово"

Общество, 17:32 23 июля 2020

Кирилл Черепанов, Викулово | Фото: Кирилл Черепанов, Викулово

Победитель онлайн-фотоконкурса "Мое Викулово" в номинации "Живая природа" признан Кирилл Черепанов c фотографией птенца "Чудесное рядом". Всего на конкурс жители села направили 51 работу.

Как сообщают организаторы, победителем в номинации "Вот моя улица, вот дом мой родной" стала Анна Михиенко с яркой фотографией цветников и дома "Мой родной дом".

Победитель в номинации "Достопримечательности с. Викулово" - Артём Шипачёв с фотографией стелы-первого памятного знака, свидетельствующего об истоках с. Викулово.

"Мы искренне рады поздравить наших победителей фотоконкурса "Моё Викулово" и приглашаем получить дипломы и памятные подарки в Викуловском районном Доме культуры, соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы", - сказали организаторы творческого состязания.

﻿

Напомним, фотоконкурс "Мое Викулово" в режиме онлайн прошел впервые. Работы принимали до 20 июля.

"По условиям конкурса у нас есть три номинации. Главное условие – в каждую номинацию можно отправить только одну работу. Победителей фотоконкурса определят эксперты. Будет оцениваться соответствие номинации, качество работы", - рассказала заведующая досуговым отделом Викуловского Дома культуры Анастасия Волкова.

Конкурсные работы викуловчан можно увидеть здесь.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Викулово , конкурс , фото

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:00 23.07.2020МегаФон предложил цифровые решения для медицины
18:38 23.07.2020Первый фестиваль "Сибирь мастеровая" объединит ремесленников тюменского региона
18:27 23.07.2020Акция "Собери ребенка в школу" продлится до 30 августа
18:16 23.07.2020Тюменских медиков поблагодарили за помощь в задержании пьяной автомобилистки