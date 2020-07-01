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Праздничный концерт Центра русской культуры пройдет в День Тюмени онлайн

Общество, 13:31 24 июля 2020

Центр русской культуры ВКонтакте | Фото: Центр русской культуры ВКонтакте

Праздничный онлайн-концерт "Город судьбы моей" к 434-летию Тюмени подготовили творческие коллективы и воспитанники Центра русской культуры. Он пройдет в сообществе центра ВКонтакте 25 июля, начало в 12 часов, сообщает учреждение.

Для зрителей прозвучат авторские, русские народные, эстрадные песни, хореографические постановки, а участники театральной студии "МИР" приготовили множество поздравительных стихотворений.

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# концерт , Центр русской культуры

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