Праздничный концерт Центра русской культуры пройдет в День Тюмени онлайн
| Фото: Центр русской культуры ВКонтакте
Праздничный онлайн-концерт "Город судьбы моей" к 434-летию Тюмени подготовили творческие коллективы и воспитанники Центра русской культуры. Он пройдет в сообществе центра ВКонтакте 25 июля, начало в 12 часов, сообщает учреждение.
Для зрителей прозвучат авторские, русские народные, эстрадные песни, хореографические постановки, а участники театральной студии "МИР" приготовили множество поздравительных стихотворений.