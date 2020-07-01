В Тюмени провели рейды по пляжам на Туре и озере Круглом

| Фото: управление МЧС по Тюменской области | Фото: управление МЧС по Тюменской области

Алкоголь, беспечность и игнорирование запрещающих знаков - основные причины несчастных случаев на воде. Об этом заявил директор департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени Олег Датских во время профилактического рейда по "диким" пляжам на Туре и оз. Круглом.

Как сообщает администрация города, в рейде также приняли участие уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов, руководитель "Совета отцов" Александр Чехонин и главный государственный инспектор по маломерным судам Тюменской области Александр Попейко.

Основные причины гибели людей на воде летом, отметил Олег Датских, купание в необорудованных и запрещенных местах; купание в состоянии алкогольного опьянения; оставление несовершеннолетних детей возле воды без присмотра взрослых.

Участники рейда отметили, что тюменцы проигнорировали знаки, запрещающие купание. Многие заплывали далеко от берега, при этом спасателей и специальных средств для спасения поблизости не было. На берегу скопился опасный мусор, дно водных объектов и вода не обследованы специалистами. Людей, пришедших на водоемы семьями, Андрей Степанов призвал позаботиться о безопасности детей и не спускать взгляда, пока они находятся в воде или около нее.

| Фото: управление МЧС по Тюменской области | Фото: управление МЧС по Тюменской области

Для профилактики несчастных случаев и помощи терпящим бедствие на воде в Тюмени четыре группы специалистов проводят патрулирование прилегающей к водным объектам территорий. По набережной Туры его ведут ежедневно с 10 до 22 часов, прилегающие к водным объектов территории осматривают с 14 до 20 часов. За полтора летних месяца патрульные спасли трех человек, упавших в воду с парапетов.

Трижды в неделю проводится патрулирование мест неорганизованного отдыха людей на водных объектах. Купальщики часто располагаются у озер Круглого, Оброчного, Липового и обводненного карьера Утиного.

К административной ответственности за купание в запрещенных местах по ст. 2.5 Кодекса Тюменской области об административной ответственности привлечены пять человек.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области ежедневно объезжают озера и карьеры Тюмени, проверяют на них обстановку, разговаривают с людьми, напоминают правила безопасного поведения на воде. С начала сезона совершено около 170 выездов. В выходные маршруты и количество государственных инспекторов, участвующих в этой работе, увеличивается в полтора раза.