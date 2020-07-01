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Мастер Ялуторовска научит создавать шедевры из соленого теста

Общество, 09:18 24 июля 2020

Ялуторовский острог | Фото: Ялуторовский острог

Мастер-класс "Создаем шедевр из соленого теста" пройдет в соцсетях Ялуторовского острога 24 июля, нчаало в 16 часов, сообщают организаторы.

В прямом эфире мастер Елена Корсун покажет как создать необычную композицию с использованием соленого теста. Участникам мастер-класса необходимо подготовить соленое тесто, картон, ножечки для пластилина, краски, зубочистки и кисти

Мастер-класс состоится в социальных сетях Ялуторовского острога: ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм.

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# мастер-класс , Ялуторовский острог

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