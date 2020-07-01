Мастер Ялуторовска научит создавать шедевры из соленого теста
| Фото: Ялуторовский острог
Мастер-класс "Создаем шедевр из соленого теста" пройдет в соцсетях Ялуторовского острога 24 июля, нчаало в 16 часов, сообщают организаторы.
В прямом эфире мастер Елена Корсун покажет как создать необычную композицию с использованием соленого теста. Участникам мастер-класса необходимо подготовить соленое тесто, картон, ножечки для пластилина, краски, зубочистки и кисти
Мастер-класс состоится в социальных сетях Ялуторовского острога: ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм.