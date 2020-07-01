У тюменцев за полгода снизились зарплатные ожидания

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Зарплатные ожидания жителей Тюменской области снизились за минувшие полгода. В июне произошло падение на 0,33%, сообщает сайт по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

В начале года средняя ожидаемая заработная плата жителей региона составляла 38 тыс. 309 рублей. В июне показатель снизился до 38 тыс. 181 рубля.

"Падение зарплатных ожиданий минимальное, тем не менее такую динамику в разрезе полугодий мы наблюдаем редко. В первом полугодии 2019 года ожидания соискателей выросли на 1,98%, во втором полугодии – на 2,26%. В этом году соискатели стали чуть скромнее в своих запросах, что объясняется непростой экономической ситуацией в стране и регионе", - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Зарплатные ожидания соискателей из Тюмени, согласно базе hh.ru, за полгода сократились сильнее, чем по региону в целом: произошло падение на 0,51% - с 37 тыс. 962 рублей в январе 2020 года до 37 тыс. 770 рублей в июне 2020 года. Интересно, что наиболее высокие ожидания по заработной плате в этом году у жителей Тюменской области были в мае.

По России в целом падение гораздо более ощутимое: с 46 тыс. 814 рублей в январе до 44 тыс. 404 рублей в июне. Среди регионов Уральского федерального округа наиболее сильно сократились зарплатные ожидания соискателей Ханты-Мансийского автономного округа и Курганской области. Выросли запросы только у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, впрочем, всего на 0,51%.