Систему городского велопроката будут развивать в Тюмени

36 мест размещения велостанций на 360 велосипедов предусматривает система городского велопроката, которую намерены развивать в Тюмени. Об этом на встрече с предпринимателями областного центра сообщил глава города Руслан Кухарук.

"Безусловно, идея создания в Тюмени системы городского велопроката является актуальной и вызывает интерес у предпринимательского сообщества, - отметил он. – Эта ниша не требует больших вложений, и в нашем городе она активно заполняется: в местах отдыха всегда можно взять напрокат велосипед или самокат. Однако мы заинтересованы, чтобы в нашем городе была организована система велокаршеринга (проката) с продуманной логистикой".

В настоящее время разработано проектное предложение по внедрению в Тюмени системы городского велопроката, предусматривающей 36 мест размещения велостанций с общим количеством велосипедов 360 единиц.

"На сегодняшний день протяженность велодорожек в городе составляет 62 километра, - сообщил Кухарук. - В рамках концепции развития велосети в городе Тюмени планируется организовать устройство велодорожек общей протяженностью 195,30 километра. При этом в настоящее время уже разработана проектная документация на устройство около 60 километров велосипедных дорожек, в том числе по улицам Профсоюзной, Дружбы, Пермякова, Алебашевской, Республики".

Встреча главы города, сообщает комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города, проходила по инициативе Тюменской торгово-промышленной палаты в режиме видео-конференц-связи. В ней приняло участие более 120 человек.