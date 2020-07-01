Около двухсот аварий с участием детей произошли в регионе с начала года

| Фото: скриншот из выпуска передачи "По тормозам" | Фото: скриншот из выпуска передачи "По тормозам"

183 дорожно-транспортных происшествия с участием детей произошли на дорогах Тюменской области в 2020 году. Погибли шесть детей, 199 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

"Госавтоинспекция Тюменской области просит всех водителей быть особенно внимательными на пешеходных переходах. При появлении вблизи проезжей части детей обязательно снижайте скорость, так как их поведение на дороге непредсказуемо – в любой момент они могут выбежать на проезжую часть", – сказал инспектор по особым поручениям отделения пропаганды БДД УГИБДД Тюменской области Евгений Шикунов в выпуске передачи "По тормозам" от 22 июля.

Сейчас ГИБДД уделяет особое внимание профилактике аварий с участием велосипедистов и несовершеннолетних пешеходов. Проводятся мероприятия по предупреждению подобных инцидентов.

Напомним, за последнее время в Тюмени произошли два дорожных происшествия, закончившихся гибелью несовершеннолетних.

Так, 18 июля на перекрестке улиц Республики и Воровского под колеса автобуса попал 14-летний велосипедист. По предварительным данным, он ехал на велосипеде по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм мальчик скончался на месте.

20 июля в районе дома № 56 на ул. Губернская автокран переехал 15-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходному переходе. Она погибла.

Инна Пахомова