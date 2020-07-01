В тюменской ОКБ № 1 заработало первичное сосудистое отделение

| Фото: пресс-служба Областной клинической больницы № 1 | Фото: пресс-служба Областной клинической больницы № 1

Треть пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения будут получать помощь в Областной клинической больнице № 1. Как сообщает пресс-служба клиники, здесь начало работать первичное сосудистое отделение для оказания специализированной медицинской помощи таким пациентам. Одновременно лечение в данном отделении могут проходить до 30 пациентов.

"Благодаря открытию первичного сосудистого центра на базе ОКБ № 1 в рамках национального проекта "Здравоохранение" мы значительно расширим доступность оказания высокотехнологичной медицинской помощи при остром нарушении мозгового кровообращения, - заявила директор департамента здравоохранения Наталья Логинова. - Это позволит своевременно проводить и диагностику и оказывать специализированную помощь жителям Тюмени и Тюменского района, а также ряда прилегающих территорий Свердловской области".

Ежегодно в тюменском регионе, по данным департамента здравоохранения, несколько тысяч человек получают медицинскую помощь по данному профилю.

Открытие первичного сосудистого центра в областной больнице № 1 не случайно. В настоящее время в хирургическом стационаре клиники на ул. Юрия Семовских, 10 работает Региональный сосудистый центр по профилю кардиология. В арсенале больницы есть комплекс современного диагностического оборудования экспертного класса - аппараты и программы для нейровизуализации инсульта в любом периоде, что позволяет применять высокие технологии в большом временном окне от начала инсульта.

"В нашей больнице уже созданы все условия для круглосуточного оказания медицинской помощи, - рассказал главный врач ОКБ № 1 Сергей Ярцев. - Работает три ангиографических комплекса, позволяющих в кратчайшие сроки выполнять необходимые вмешательства по установке стентов и удалению тромбов, тем самым снижая риск смерти у больных с инфарктом и инсультом. В больнице работают специалисты, которые обладают достаточными навыками в диагностике острых заболеваний сосудов. Что касается нового отделения, то там учтены все особенности ведения пациентов после инсульта".

В новом отделении есть палата интенсивной терапии, а также палата ранней реабилитации для пациентов, которые еще не могут ходить.

"Цель – максимально быстрое возвращение пациентов к обычной жизни, - пояснил заведующий первичным сосудистым отделением Рашит Раемгулов. - Чтобы они смогли самостоятельно обслуживать себя, с пациентами будет работать специальная реабилитационная бригада. Учитывая особенности состояния после инсульта, на специальном реабилитационном комплексе пациенты практически с нуля отрабатывают такие ранее привычные движения, как поворот ключа в дверном замке, утреннее умывание, удержание стакана с питьем".

Один из пациентов, которому выполнили высокотехнологичное вмешательство, уже успешно освоил несколько программ реабилитации. Хотя пару дней назад поступил в новое отделение с инсультом в крайне тяжелом состоянии. У него выявили тромб в одной из артерий головного мозга. Тромб визуализировали и удалили с помощью эндоваскулярных технологий. Сейчас пациент чувствует себя хорошо.

"В отделении работает сильная команда – люди, прошедшие специализированные курсы. Часть наших сотрудников решили связать свое врачебное будущее с лечением этой сложной категории пациентов. Наиболее молодой состав, медсестринский, - выпускники Тюменской медицинского колледжа - будут работать под руководством старшей медицинской сестры, с многолетним опытом работы в неотложной кардиологии. Сплав опыта и молодости даст свои результаты!", - уверен заместитель главного врача по медицинской части Игорь Бродер.