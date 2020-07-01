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Аромашевские земледельцы завершают заготовку сена

Экономика, 17:21 23 июля 2020

mcx.gov.ru

СПК "Слободчиковский" и ИП Мосейчук Аромашевского района завершили заготовку сена. Заложили на хранение 500 и 200 тонн соответственно. Всего в районе на 23 июля заготовлено 2 тыс. 902 тонны сена - это 69 % от плана, 975 тонн сенажа - 14 % от плана.

Параллельно с уборкой кормовых культур, земледельцы ведут подготовку к уборке зерновых. Помимо приведения в порядок техники, оборудования, в СПК "Маяк" ремонтируют крышу напольной сушилки, а в ООО "Русаковское" - ремонт весовой.

Анжела Лебедева

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# Аромашевский район , корма , уборка

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