Открытие фестиваля "Морфология улиц" пройдет в онлайн-формате

| Фото: Морфология улиц во ВКонтакте | Фото: Морфология улиц во ВКонтакте

Фестивали "Морфология улиц" и Extreme Expo стартуют в Тюмени 26 июля. Открытие пройдет в прямом эфире, сообщает мультицентр "Контора пароходства".

Зрителей ждут лекции о значении стрит-арт событий для регионов, коллаборациях художников и брендов, монетизации творчества и кураторском подходе работы с уличными независимыми художниками. Подключиться к эфирам можно в группе "Моего портала" во ВКонтакте.

Всех желающих приглашают присоединиться на первую онлайн-лекцию в 19 часов. На ней куратор художников фестиваля "Морфология улиц", основатель объединения "Артмоссфера" Сабина Чагина расскажет, как воспринимается стрит-арт в России, как художнику с улицы начать выставляться в галереях. Слушатели узнают отличия подхода работы на улицах и в галереях под кураторством.

В 20 часов пройдет пленарка, на которой руководитель фестиваля Street Vision Иван Ларионов и руководитель фестиваля Stenograffia Костя Самое расскажут о развитии российских фестивалей стрит-арта, а также обсудят, как зарождается уличная культура в регионах, какое значение она имеет для города.

В 21 час куратор и сооснователь выставочного проекта Faces&Laces Дмитрий Оскес расскажет, как художнику начать работать с брендами, и какую роль данная коллаборация играет для уличного искусства.

"Отметим, данное событие 26 июля является коллаборацией двух фестивалей — Extreme Expo и "Морфологии улиц". Так, в этот день зрителей ждет продолжение образовательного форума для ивент-мейкеров на сайте extreme-team.com. А художник Никита Сциссор из Сочи разрисует скалодром и площадку стантрайда — часть новой мультифункциональной спортивной конструкции Extreme Team", – добавили в пресс-службе мультицентра "Контора пароходства".

Следующим этапом "Морфологии улиц" станет нанесение эскизов на стены, блочные заборы, трансформаторные подстанции и другие городские объекты. Образовательная программа фестиваля стрит-арта пройдет с 3 по 9 августа.

Следить за информацией можно на сайте морфологияулиц.рф, а также в социальных сетях – во ВКонтакте, Instagram.