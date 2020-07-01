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Семейные пары Тюменского района отметили памятной юбилейной медалью

Общество, 17:54 23 июля 2020

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Семьи Купець и Фольц из пос. Московский Тюменского района, прожившие в браке 50 лет, отметили благодарственным письмом и памятной медалью губернатора Тюменской области, сообщает пресс-служба главы муниципального района.

Супружеская чета Купець - Анатолий Владимирович и Валентина Дмитриевна - коренные жители Московского, вместе со школьной скамьи. Их семья по праву может считаться примером долгих отношений, позитива и трудолюбия, а также любви к своей малой Родине. "Наша семья всю свою жизнь прожила в Московском, и, какие бы события в жизни не происходили, свое место жительства менять мы не захотели", - сказала Валентина Дмитриевна.

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С золотой свадьбой поздравили и семью Фольц из Московского. У Владимира Яковлевича и Нины Николаевны три дочери, у каждой из которых также по трое детей. Один из внуков Фольц служит в армии, подрастают три правнука.

Председатель думы Тюменского муниципального района Валентин Клименко поздравил юбиляров, выразил восхищение и поблагодарил за достойный пример для подрастающего поколения. Он пожелал семьям крепкого здоровья и благополучия.

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# золотая свадьба , семьи , Тюменский район

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