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На повестке тюменских депутатов — ремонты теплотрасс и благоустройство улиц

Общество, 17:35 23 июля 2020

duma.tyumen-city.ru

Жители избирательного округа № 24 обратились к депутату Тюменской городской думы Александру Захарову с инициативой создания зеленого уголка в районе дома № 131 по ул. Мельникайте на пересечении нескольких пешеходных дорожек.

Это востребованный жителями микрорайона участок земли в окружении многоэтажек и социальных учреждений. Депутат организовал встречу жильцов многоквартирника с руководителями и специалистами управы Восточного округа. Собравшиеся определили стратегию дальнейшей работы по исполнению просьбы горожан. Ранее при содействии депутата на этом участке появились скамейки.

В избирательном округе № 25 на нескольких улицах идет ремонт теплотрассы. За ходом работ, которые планируется завершить к осени, следит депутат Наталия Путина. Так, в районе домов №№ 36 и 44 на улице Олимпийской продолжается реконструкция теплосетей. До ремонта на территории рядом расположенного детсада № 111 прежде часто случались порывы, теперь эта проблема будет решена.

У второго корпуса школы № 27 (ул. 30 лет Победы, 106) начался ремонт теплотрассы. После завершения работ на участке будет обустроена новая спортплощадка.

Тепловые сети также ремонтируют по адресам: ул. Монтажников, 12, 14, ул. Олимпийская, 18, 20, 22, 24, проезд Ткацкий, 8.

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# благоустройство , гордума , ремонт тепломагистрали

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