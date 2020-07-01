Открыта регистрация на образовательный онлайн-форум Street Education

| Фото: пресс-служба Extreme Team | Фото: пресс-служба Extreme Team

Образовательный онлайн-форум Street Education пройдет в Тюмени с 28 июля по 9 августа. Участники узнают об ивент-менеджменте, социальном проектировании, продвижении и самопрезентации, привлечении партнеров и финансирования, урбанистике и стрит-арте, сообщает пресс-служба Extreme Team.

Street Education — новая площадка и результат коллаборации фестивалей Extreme Expo и "Морфология улиц". Ознакомиться с программой и принять участие в форуме смогут все желающие. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.

В программе форума - лекции, мастер-классы и практические задания от региональных и федеральных экспертов.

Открытие Street Education начнется в прямом эфире 26 июля в 19 часов. Зрителей ждут лекции о значении стрит-арт событий для регионов, коллаборациях художников и брендов, монетизации творчества и кураторском подходе работы с уличными независимыми художниками. Ведущим трансляции выступит один из лучших фристайл-реперов России Максим Захаров.

Образовательная программа начнется 28 июля. В течение двух недель на сайте форума ежедневно будут появляться видеолекции от экспертов фестивалей Extreme Expo и "Морфология улиц".

6 августа выйдет последняя лекция и появится онлайн-тест для участников, по итогам которого организаторы выберут десять человек и предложат им присоединиться к команде Extreme Team для реализации следующего события. Итоги подведут 9 августа.

"Главная цель Street Education — взрастить кадры. Мы поделимся практическим опытом, который накапливали и вырабатывали на протяжении шести лет реализации проектов разного уровня и формата. Нам интересно развивать экосистему, в которой мы сами живем, в том числе за счет увеличения количества инициативной и талантливой молодежи, тех, кто развивает свои локальные проекты и комьюнити, либо хочет этим заниматься", — рассказал глава Союза экстремальных видов спорта Extreme Team Иван Шмонин.

Образовательная программа пройдет при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, мультицентра "Моя территория" и конкурса проектов "Моя идея.Pro".