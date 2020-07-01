Тридцать пять "Точек роста" откроют в школах Ямала в сентябре

| Фото: yanao.ru | Фото: yanao.ru

"Точки роста" откроют в 35 школах ЯНАО 1 сентября. На этой неделе завершается ремонт в "Точках роста" общеобразовательных учреждений Губкинского, поселка Тазовский и села Аксарка, сообщает правительство округа.

В августе центры образования ожидают поставку оборудования: ноутбуков, интерактивных панелей, квардрокоптеров, шлемов виртуальной реальности.

"Точки роста" - это центры технологического, гуманитарного и цифрового профилей, расположенные на базе школ. Их современное образовательное пространство позволяет по-новому организовать обучение. На уроках ребята занимаются 3D-моделированием, играют в шахматы, осваивают работу с квадрокоптерами, шлемами виртуальной реальности, учатся оказывать первую медицинскую помощь, отрабатывая навыки на современных тренажерах-манекенах.

Современные образовательные центры уже оценили педагоги и ученики десяти школ: в селах Белоярск, Катравож, Мужи, Ныда, поселках Тазовский, Красноселькуп, Пурпе и Новый Порт, а также в Салехарде и Муравленко.