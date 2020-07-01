  • 24 июля 202024.07.2020пятница
  • USD70,9630
    EUR82,1893
  • В Тюмени 19..21 С 4 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Игроки ХК "Рубин" прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию

Общество, 13:42 24 июля 2020

центр СПИД | Фото: центр СПИД

Более 30 игроков и тренеров ХК "Рубин" прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в Тюмени, сообщает городской центр СПИД. Спортсмены узнали свой ВИЧ-статус и получили сувениры.

"Сегодня знать свой ВИЧ-статус необходимо. У спортсменов плотный график тренировок, но специалисты центра СПИД рассказали, что экспресс-тестирование займет пять минут", - рассказал врач команды Дмитрий Гиберт.

С июля в Центре профилактики и борьбы со СПИДом проходит акция, где любой желающий может протестироваться и узнать свой ВИЧ-статус. Тестирование для всех бесплатное. Брендированный автомобиль находится на территории Центра СПИД (ул. Новая, 2, стр. 3) каждый понедельник с 13 до 15 часов и каждую среду с 8 до 12 часов.

Тестирование проходит с соблюдением всех мер противоэпидемической безопасности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ВИЧ , ХК Рубин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:10 24.07.2020В Тюменской области штрафуют нарушителей противопожарного режима
14:59 24.07.2020В Викуловском районе назвали лучших дояров
14:48 24.07.2020Парк "Семейный" торжественно открыли в Омутинском
14:37 24.07.2020Галина Шарухо оценила эффективность солевого раствора для профилактики COVID-19