Игроки ХК "Рубин" прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию

| Фото: центр СПИД | Фото: центр СПИД

Более 30 игроков и тренеров ХК "Рубин" прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в Тюмени, сообщает городской центр СПИД. Спортсмены узнали свой ВИЧ-статус и получили сувениры.

"Сегодня знать свой ВИЧ-статус необходимо. У спортсменов плотный график тренировок, но специалисты центра СПИД рассказали, что экспресс-тестирование займет пять минут", - рассказал врач команды Дмитрий Гиберт.

С июля в Центре профилактики и борьбы со СПИДом проходит акция, где любой желающий может протестироваться и узнать свой ВИЧ-статус. Тестирование для всех бесплатное. Брендированный автомобиль находится на территории Центра СПИД (ул. Новая, 2, стр. 3) каждый понедельник с 13 до 15 часов и каждую среду с 8 до 12 часов.

Тестирование проходит с соблюдением всех мер противоэпидемической безопасности.