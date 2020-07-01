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Заявки на конкурс "Ассамблея замещающих семей" принимают до 4 сентября

Общество, 08:56 27 июля 2020

Центр "Семья" | Фото: Центр "Семья"

Всероссийский творческий конкурс "Ассамблея замещающих семей" стартовал 21 июля. Он пройдет в заочной форме. Организаторами выступают департамент социального развития и региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья", сообщает центр.

Семейный конкурс направлен на повышение авторитета семьи в обществе и распространение положительного опыта семейных отношений в семьях, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, укрепление традиций совместного творчества детей и родителей, распространение опыта семейного воспитания, организации досуга, совершенствование взаимоотношений взрослых и детей.

В конкурсе примут участие замещающие семьи, проживающие в Тюменской области, – семьи усыновителей, опекунов, попечителей, а также приемные семьи, имеющие несовершеннолетних детей, в возрасте от пяти лет до 17 лет включительно, имеющие опыт воспитания детей-сирот не менее двух лет и добившиеся положительных результатов в их воспитании, обучении, развитии, социализации.

Первый, отборочный (муниципальный) этап продлится до 4 сентября 2020 года. В этот срок семьям необходимо направить заявку и конкурсный материал для участия.

Заявки от замещающих семей, проживающих на территории Тюмени и Тюменского района, принимает центр "Семья". По вопросам участия необходимо обращаться в центр "Семья", тел. 20-14-47 (Достовалова Джамиля Халиловна, Ставрова Александра Владимировна).

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# замещающие семьи

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