Миллион туристов отдохнули в Крыму с начала июля

| Фото: rk.gov.ru | Фото: rk.gov.ru

Первый миллион отдыхающих принял Крым 24 июля с начала месяа. О беспрецедентном объеме туристического потока написал на своей странице в социальной сети глава республики Сергей Аксенов.

"Уровень загрузки отелей на Южном берегу, по данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, достигает 95 процентов. Во многих четырех-пятизвездочных гостиницах продано 100 процентов номеров на июль-август включительно. В среднем по Крыму номерной фонд заполнен на 70 процентов. Уровень и глубина бронирования отелей и санаториев на сентябрь-октябрь продолжают расти",- говорится в сообщении.

Глава республики сообщил об увеличении количества средств размещения, готовых принимать туристов. В курортный сезон работают 727 санаториев и отелей.

Он также отметил, что более трети отдыхающих прибыли на полуостров самолетами, почти 5 % - по железной дороге. Более 63 % - автотранспортом по Крымскому мосту.

Татьяна Ковалева