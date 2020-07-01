В Тюменской области разыскали более 50 пропавших человек

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Более 50 человек, объявленных в розыск, нашли тюменские сотрудники полиции в первом полугодии 2020 года, сообщает прокуратура Тюменской области.

Количество неразысканных без вести пропавших людей на территории региона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 6,8 %. Установлено местонахождение 54 лиц, объявленных в розыск.

Абсолютное большинство пропавших устанавливается органами внутренних дел, в том числе во взаимодействии с общественными организациями и волонтерами, без объявления в розыск в течение первых 10 суток с момента исчезновения.