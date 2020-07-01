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Пятеро тобольских школьников получили высшие баллы ЕГЭ

Общество, 18:07 24 июля 2020

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Пятеро тобольских школьников получили 100 баллов ЕГЭ по географии, информатике, литературе, русскому языку и математике, сообщает администрация города.

Блестящие знания показали ребята из гимназии им. Н. Д. Лицмана, средней школы № 7 и образовательного учреждения "Лицей".

С экзаменами тобольские школьники справились хорошо. В сравнении с прошлым годом результаты по учебным предметам улучшились. Средний тестовый балл на ЕГЭ по математике в текущем году составил 57,3 (2019 – 55,3), средний по русскому языку – 67,7 (2019 – 63,1). Повысился средний балл по географии (66,5) и информатике (64,5).

По итогам учебного года 59 выпускников 11-х классов образовательных организаций Тобольска стали медалистами. Это поможет будущим абитуриентам, так как медаль при поступлении в вузы позволяет получить дополнительные баллы.

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# ЕГЭ

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