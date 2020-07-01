В Викуловском районе назвали лучших дояров
| Фото: администрация Викуловского района
Альбина Кардаш из сельскохозяйственного предприятия "Нива" одержала победу в конкурсе операторов машинного доения в Викуловском районе, сообщает администрация района.
Конкурс прошел в три этапа: проверка теоретических знаний, разборка и сборка доильного аппарата, технология машинного доения. Второе место присуждено Ирине Терехиной, и на третьем месте Евгения Нусс. Эти призеры представляли предприятие "Радиус-агро".