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В Викуловском районе назвали лучших дояров

Общество, 14:59 24 июля 2020

администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

Альбина Кардаш из сельскохозяйственного предприятия "Нива" одержала победу в конкурсе операторов машинного доения в Викуловском районе, сообщает администрация района.

Конкурс прошел в три этапа: проверка теоретических знаний, разборка и сборка доильного аппарата, технология машинного доения. Второе место присуждено Ирине Терехиной, и на третьем месте Евгения Нусс. Эти призеры представляли предприятие "Радиус-агро".

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# Викуловский район , соревнования доярок

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