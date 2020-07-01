Самых креативных "муравьев" наградили в Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

"Муравьев", победителей творческого конкурса, посвященного 75-летию Победы, наградили в Тюмени. В общей сложности во все номинации представлено 80 работ, половина из которых заявлены в номинации "Оригинальная маска", сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

По словам начальника отдела по проведению мероприятий в области молодежной политики МАУ "ТГМЦ" Сергея Ломакина, победителей было чрезвычайно тяжело определить и было принято решение увеличить количество призовых мест.

Так, ребята из бригады "Дзержинец" работали над созданием летописи. В своей истории они рассказали о земляках и об эвакуированных в Тюмень подростках, которые внесли свой внушительный вклад в Победу. Среди них Марите Мельникайте, Валерия Гнаровская и другие.

Во время пандемии очень востребованной среди подростков стала номинация "Оригинальная защитная маска". Мальчишки и девчонки рисовали, вышивали, клеили на маски бисер. Самыми креативными мастерами признаны Алена Серкова (бригада "Л-5"), Ксения Федорова (бригада "Кураж"), Олеся Тузмухаметова (бригада "Ц-2"), Александр Гайнетдинов (бригада "Дзержинец"), Елизавета Предко (бригада "Кураж") и Ирина Шустова (бригада "Л-1").

Наградой ребятам, плодотворно потрудившимся не только на своих рабочих местах, но и во внерабочее время, готовя творческие работы на конкурс, стало мороженое "Тюменский пломбир", а также памятные дипломы.