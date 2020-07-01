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Тюменские пенсионеры участвуют в конкурсе "Спасибо Интернету - 2020"

Общество, 11:11 25 июля 2020

azbukainterneta.ru | Фото: azbukainterneta.ru

46 работ от Тюменской области поступило на конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности "Спасибо Интернету - 2020", сообщает региональный департамент социального развития.

В конкурсе принимают участие пенсионеры из 48 регионов России. Самыми активными субъектами, помимо Тюменской области, являются: Воронежская область, Московская область, Сахалинская область, Кемеровская область, Оренбургская область, Республика Татарстан, Рязанская область, Ленинградская область, Ульяновская область.

Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2020 года и размещаются на сайте azbukainterneta.ru. В декабре по итогам конкурса будут определены регионы, наиболее активно работающие с пенсионерами в теме обучения компьютерной грамотности.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить заявку , приложив свою конкурсную работу – эссе (историю) в соответствии с номинациями конкурса и две фотографии с изображением автора работы. Подробная информация о правилах участия в конкурсе размещена на сайте.

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# компьютерная грамотность , конкурсы , пенсионеры

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