Руслан Кухарук поздравил тюменцев с Днем города

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Сегодня наш город отмечает 434-й день рождения. Мы празднуем очередной год истории жизни Тюмени: гордимся ее успехами, думаем о будущем, подводим итог личного участия в развитии и преображении города, который искренне любим. Об этом заявил глава Тюмени Руслан Кухарук, поздравляя Тюменцев с Днем города.

Глава города отметил, что пандемия повлияла на традиционные формы, в которых проходил этот масштабный праздник ранее и добавил, что весь 2020 год страна живет под знаком 75-й годовщины Великой Победы – эпохального события в судьбе России. "Красной нитью эта тема пройдет и в праздновании Дня города", - сказал он.

Начнется празднованиетелетрансляцией чествования граждан и коллективов предприятий Тюмени за особые заслуги, достижения и вклад в ее развитие.

Особое место в церемонии отведено присвоению руководителю первого поискового отряда Тюмени и основателю поискового движения Тюменской области Артуру Ольховскому звания "Почетный гражданин города Тюмени" (посмертно).

"Я приглашаю тюменские семьи посетить сегодня выставки и экспозиции, посвященные истории военной Тюмени, ведь наш город сыграл важную роль в приближении Великой Победы, и ознакомиться с новым мемориалом в сквере имени Героя Советского Союза Якова Неумоева. С праздником вас, тюменцы! С днем рождения, наша Тюмень!", - сказал глава города.