Тюменские автоинспекторы провели сплошную проверку водителей

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

41-летнего водителя "Лада Гранта" задержали тюменские автоинспекторы по подозрению в том, что он управлял машиной в состоянии наркотического опьянения.

Сплошная проверка водителей проходила в областном центре с 7 часов утра 25 июля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Мужчина отказался пройти медосвидетельствование. При досмотре было обнаружено вещество, похожее на наркотики. Водителя и двух его пассажиров доставлили в отдел полиции, автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

Всего в ходе проверки автоинспекторы выявили 31 нарушение, в том числе, девять фактов управления водителями без полиса ОСАГО, восемь затонированных авто, семь фактов незаконных внесений изменений в конструкцию автомобиля, два факта управления автомобилем без использования ремней безопасности, один водитель привлечен к административной ответственности за неуплату штрафов за нарушение ПДД.

Два водителя привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством без наличия при себе соответствующих документов – по утверждениям граждан, они забыли документы дома.

Еще одному водителю грозит штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей за управление автомобилем без прав.