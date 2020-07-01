Экспедиция ученых прибудет на Ямал для изучения уникальной находки

| Фото: Научного центра изучения Арктики | Фото: Научного центра изучения Арктики

Кости мамонта обнаружили жители с. Сеяхи в 27 км от населенного пункта 20 июля. На берегу озера Печенелавато находились части тела животного, в том числе голова.

Новость о нашей уникальной находке - мамонте в озере Печевалавато - вызвала большой ажиотаж среди журналистов. Гиганта Ледникового периода уже сравнивают со знаменитыми мамонтятами Машей и Любой.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"Вместе с учеными надеюсь, что на дне водоема действительно сохранился полный скелет животного. Чтобы это выяснить, в понедельник отправляем в район Сеяхи уже вторую экспедицию. Она продлится неделю. В помощь нашим исследователям приедут коллеги из Екатеринбурга. Отдельно благодарю тундровиков - вы не только сообщаете координаты находок, но работаете "в поле" вместе с учеными. Спасибо большое!" - сказал глава ЯНАО.

По словам руководителя Научного центра изучения Арктики Дмитрия Фролова, кости доисторического животного хорошо сохранились. Есть полностью голова, ребра, различные кости, а также фрагменты ступней, мяса и шкуры. По предварительным сведениям, там находится весь скелет целиком.

"Судя по фотографиям, это молодая особь, но точный возраст можно будет сказать после анализов", - отметил он.

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Анжела Лебедева