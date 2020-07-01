Александр Моор: тюменцам по плечу самые сложные проекты

Фото со страницы Александра Моора в соцсети Фото со страницы Александра Моора в соцсети

Тюменцы всегда отличались стойким характером, добрым сердцем, брались за самые сложные проекты и успешно их воплощали в жизнь. Об этом написал на своей странице в соцсети губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей областной столицы с Днем города.

"Тюмень - город моего детства, здесь я взрослел, создал семью, здесь живут мои дети, и, надеюсь, будут жить и внуки. С каждым годом Тюмень становится лучше, строятся новые микрорайоны, дороги, парки. Сегодня Тюмень, мой родной город, отмечает день рождения. Желаю тюменцам счастья и любви, здоровья и благополучия, новых побед и свершений на благо родного города", - написал глава региона.