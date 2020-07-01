  • 27 июля 202027.07.2020понедельник
  • USD71,5974
    EUR83,1031
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В День города тюменцы выиграли праздничные маски

Общество, 14:59 27 июля 2020

Медиацентр молодежной политики | Фото: Медиацентр молодежной политики

460 тюменцев проверили свои знания и получили праздничные маски, приняв участие в акции "Тюмень под защитой" 25 июля. Жители и гости города выяснили, кому посвящено название тюменского аэропорта, кто изображен на гербе города и сколько фигур кошек расположено в памятном сквере, сообщает Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Задания были поделены на два уровня сложности. За легкие вопросы жители получали лимитированный антисептик "Covid № 5: аромат лета 2020". За ответ на сложный — многоразовую противомикробную маску, выпущенную ко Дню города.

Специально к празднику создали несколько дизайнов: "Тюмень под защитой", "Без маски не разговариваю", "Не подходи ближе 1.5 метров", "Covid не пройдет" и другие. Все участники получили памятные стикеры.

"В этом году жители отмечают День города по-новому — без массовых событий. Мы не только хотим поздравить тюменцев и напомнить о богатой истории города, но и о важности мер предосторожности. Их соблюдение поможет сохранить свое здоровье и позаботиться о близких даже в праздничный день", — рассказала куратор проектов молодежной политики Тюменской области Юлия Каргаполова.

﻿

Напомним, в Тюменской области режим повышенной готовности продлен до 16 августа. Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий и масочный режим в местах скопления людей, в том числе, в общественном транспорте. Также горожан призывают соблюдать социальную дистанцию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День города , медиацентр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:21 27.07.2020Тобольские автоинспекторы провели акцию #Стратегия0
15:10 27.07.2020Викуловские активисты присоединились к акции "Штрих-код"
14:59 27.07.2020В День города тюменцы выиграли праздничные маски
14:48 27.07.2020Бездомный лабрадор ищет хозяина