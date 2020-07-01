В День города тюменцы выиграли праздничные маски

| Фото: Медиацентр молодежной политики | Фото: Медиацентр молодежной политики

460 тюменцев проверили свои знания и получили праздничные маски, приняв участие в акции "Тюмень под защитой" 25 июля. Жители и гости города выяснили, кому посвящено название тюменского аэропорта, кто изображен на гербе города и сколько фигур кошек расположено в памятном сквере, сообщает Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Задания были поделены на два уровня сложности. За легкие вопросы жители получали лимитированный антисептик "Covid № 5: аромат лета 2020". За ответ на сложный — многоразовую противомикробную маску, выпущенную ко Дню города.

Специально к празднику создали несколько дизайнов: "Тюмень под защитой", "Без маски не разговариваю", "Не подходи ближе 1.5 метров", "Covid не пройдет" и другие. Все участники получили памятные стикеры.

"В этом году жители отмечают День города по-новому — без массовых событий. Мы не только хотим поздравить тюменцев и напомнить о богатой истории города, но и о важности мер предосторожности. Их соблюдение поможет сохранить свое здоровье и позаботиться о близких даже в праздничный день", — рассказала куратор проектов молодежной политики Тюменской области Юлия Каргаполова.

Напомним, в Тюменской области режим повышенной готовности продлен до 16 августа. Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий и масочный режим в местах скопления людей, в том числе, в общественном транспорте. Также горожан призывают соблюдать социальную дистанцию.