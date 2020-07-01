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Двадцать юных тюменцев занимаются в Школе реставратора

Общество, 18:14 27 июля 2020

Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

20 начинающих реставраторов обучаются в Школе реставратора по восстановлению предметов, найденных на местах боев Великой Отечественной войны и основам музейного дела с 20 июля, сообщает Тюменский областной поисковый центр.

Специалисты центра провели теоретическое обучение участников: лекции по обмундированию и вооружению Красной Армии, видам и способам реставрации, работе с инструментом. Каждый реставратор выбрал предмет для восстановления, изучил его характеристики и составил паспорт реставрации.

Участники проекта займутся реставрационными работами. Предметами для восстановления и реставрации станут находки тюменских поисковых отрядов с мест боев Великой Отечественной войны в Новгородской, Ленинградской и Тверской областях.

Будущими экспонатами, которые подготовят тюменцы, станут советские подсумки, винт от самолета ЛаГГ-3, траншейный перископ, стальной нагрудник, полевой коммутатор, кружки, каски. Результаты работы в рамках "Школы реставратора" будут представлены 31 июля.

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# поисковики , реставраторы , школа реставратора

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