Двадцать юных тюменцев занимаются в Школе реставратора

| Фото: Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

20 начинающих реставраторов обучаются в Школе реставратора по восстановлению предметов, найденных на местах боев Великой Отечественной войны и основам музейного дела с 20 июля, сообщает Тюменский областной поисковый центр.

Специалисты центра провели теоретическое обучение участников: лекции по обмундированию и вооружению Красной Армии, видам и способам реставрации, работе с инструментом. Каждый реставратор выбрал предмет для восстановления, изучил его характеристики и составил паспорт реставрации.

Участники проекта займутся реставрационными работами. Предметами для восстановления и реставрации станут находки тюменских поисковых отрядов с мест боев Великой Отечественной войны в Новгородской, Ленинградской и Тверской областях.

Будущими экспонатами, которые подготовят тюменцы, станут советские подсумки, винт от самолета ЛаГГ-3, траншейный перископ, стальной нагрудник, полевой коммутатор, кружки, каски. Результаты работы в рамках "Школы реставратора" будут представлены 31 июля.