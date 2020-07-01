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Проект "Зеленый фитнес" приглашает тюменцев всех возрастов на свежий воздух

Общество, 19:09 27 июля 2020

zel.fit/ | Фото: zel.fit/

Еженедельные бесплатные спортивно-массовые мероприятия в парках и скверах – экспериментальный проект "Центра реализации спортивных проектов". Социально-спортивное движение "Зеленый фитнес" рассчитан на различные группы населения: молодежь, дети, люди среднего и пожилого возрастов.

На данный момент, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, он успешно реализован в 15 субъектах Российской Федерации. Более 350 тысяч жителей 63 городов и населенных пунктов принимают в нем участие. К ним могут присоединиться и тюменцы.

Возобновление физической активности граждан, по мнению организаторов проекта, особенно актуально в условиях выхода регионов из режима самоизоляции.

Особенности "Зеленого фитнеса" в том, что в группу оздоровительных тренировок принимают максимум 30 человек, учтена обязательная социальная дистанция в 1,5 метра, и важно то, что все занятия абсолютно бесплатны.

Проект развивается благодаря государственно-частному партнерству, является дважды победителем президентского гранта. Партнеры и спонсоры проекта покрывают более 50 % затрат на его реализацию.

Подробнее о проекте здесь.

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