Бездомный лабрадор ищет хозяина

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Лабрадор по кличке Бу-ти (Бумер) ищет нового хозяина. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

По данным передержки, на роль хозяина лучше всех подойдет любитель активного образа жизни. Собака крупная, возбудимая, ей нужны долгие, активные прогулки. Пес не глупый, но раньше им никто не занимался, поэтому предпочтительны занятия с упором на послушание, выдержку и самоконтроль.

Бумер ладит с другими собаками, спокоен к детям. Стерилизован и готов к переезду в новый дом. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 1 тыс. 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Мария.

Евгения Шевцова