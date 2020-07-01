Викуловские активисты присоединились к акции "Штрих-код"

Фото из архива молодежного движения "Направление ПЛЮС" Фото из архива молодежного движения "Направление ПЛЮС"

Профилактическую акцию "Штрих-код" провели активисты молодежного объединения "Направление ПЛЮС" в Викулово.

Волонтеры закрасили надписи на стенах жилых домов, зданий и остановочных комплексах, где упоминаются наркотики. По мнению активистов, такие надписи можно рассматривать как скрытую рекламу запрещенных веществ. "Наркотические вещества имеют тяжелые последствия. Помните об этом, берегите себя!", - напомнили викуловчанам организаторы.

Также продолжается онлайн-голосование по конкурсу профилактических рисунков "Должен знать", приуроченный ко Дню борьбы с наркотиками. Оставить свой голос за понравившуюся работу можно здесь.

Евгения Шевцова