Ветераны Тюменского судостроительного завода получили памятные медали

| Фото: ТРО партии «Единая Россия» | Фото: ТРО партии «Единая Россия»

Ветеранам-труженикам Тюменского судостроительного завода вручены памятные медали, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Церемонию вручения провели член фракции "Единая Россия" Тюменской городской думы Юрий Баранчук и руководитель областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство" Валентин Глушко, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Вручение медалей шести ветеранам труда прошло в обновленном сквере участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Якова Неумоева. Накануне здесь была завершена реконструкция, и появился памятник герою, а также мемориал "Мы победили", посвященный ратным и трудовым подвигам жителей области.

Каждая из 27 стел мемориала рассказывает об одном из заводов, которые работали в Тюмени в годы войны, в том числе и о судостроительном. К стелам прикреплены отлитые из бронзы фрагменты фотографии "Комбат" Макса Альперта. Издали они сливаются в монументальную фигуру командира, поднимающего бойцов в атаку.

"Этот мемориал связывает в единое целое защитников нашей страны и тех, кто ковал Победу в тылу, – подчеркнул Валентин Глушко. – Мальчишки и девчонки стояли у станков на подставках и деревянных ящиках. Они заменили на заводах своих отцов и дедов, которые ушли на фронт. Тюменские предприятия снабжали войска вооружением, изготавливали фанеру, гвозди, кирпичи и другую необходимую продукцию".

На Тюменском судостроительном заводе в годы Великой Отечественной войны было выпущено 165 торпедных катеров, которые внесли большой вклад в Победу. За героический труд в годы Великой Отечественной войны коллективу предприятия было навечно присуждено Красное Знамя Государственного Комитета Обороны СССР и вручен единственному из всех предприятий области орден Отечественной войны I степени.