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Определены победители конкурса "Суперсемья Тюменского района"

Общество, 18:03 27 июля 2020

Молодежный центр "Поколение" Тюменского района | Фото: Молодежный центр "Поколение" Тюменского района

Семья Бабшановых из Муллашинского муниципального образования признана победителем конкурса "Суперсемья". По итогам всех испытаний конкурса они набрали 350 баллов.

Бабшановы получили в подарок сертификат на посещение природно-реабилитационного комплекса - "Гнездо" и коробку мороженого от компании "Тюменский пломбир".

Как сообщают организаторы - Молодежный центр "Поколение" Тюменского района - в этот раз конкурс был посвящен Году памяти и славы.

"Прошло три недели продуктивной работы и выполнения творческих заданий, таких как: спеть колыбельную, создать парад военной техники, поделиться семейными традициями и раскрыть секреты воспитания отцов. Все старались и прилагали большие усилия, чтобы получить максимум баллов", - говорят организаторы.

В итоге, на второй строчке тройки лидеров конкурса расположилась семья Башировых из дер. Янтык Каскаринского поселения. На третьем месте - Патанины из пос. Боровский. Каждая семья отмечена дипломом и сладкими подарками.

Напомним, конкурс "Суперсемья" Тюменского района стартовал 15 июня. На него зарегистрировались десять семей. Заявки от семей принимали до 21 июня. Конкурс состоялся в онлайн-режиме.

Анжела Лебедева

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# конкурс , семьи , Тюменский район

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