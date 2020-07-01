В Тюменской области изъяли из оборота более тонны некачественных овощей и фруктов

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Более 350 проб плодоовощной продукции исследовали специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области в первом полугодии 2020 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Удельный вес проб плодоовощной продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию химических контаминантов, составил 1,45 % из 145 исследованных проб. Одна проба не соответствовала требованиям нормативных документов по содержанию нитратов.

Проб плодоовощной продукции, не соответствующих нормативным требованиям по физико-химическим, паразитологическим, микробиологическим, радиологическим показателям, содержанию ГМО не установлено.

С реализации снято 88 партий плодоовощной продукции общим объемом 1 тыс. 547 кг. Основными причинами забраковки плодоовощной продукции являлись: отсутствие документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность, а также несоблюдение требований к маркировке. В отношении виновных лиц вынесено 106 административных протоколов. Наложены административные штрафы на сумму 1,4 млн рублей.