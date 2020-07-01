  • 27 июля 202027.07.2020понедельник
  • USD71,5974
    EUR83,1031
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Медаль за успехи в учении получили 59 выпускников Тобольска

Общество, 17:10 27 июля 2020

из личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram | Фото: из личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

59 выпускников Тобольска получили медаль "За особые успехи в учении" и благодарность главы города за успешное окончание средней школы, достойное исполнение учебного долга, упорство и настойчивость в достижении поставленной цели.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава города Максим Афанасьев.

"Медали "За особые успехи в учении" каждый год удостаивается несколько десятков тобольских школьников и мне очень приятно лично вручать такие награды. В этом году 59 выпускникам Тобольска вручены такие медали. Шесть призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников награждены благодарностью главы города", - сказал он.

Пятеро выпускников города получили максимальные 100 баллов по географии, информатике, литературе, русскому языку, математике. В 2019 год было шестеро таких выпускников.

Среди выпускников Гимназии им. Н. Д. Лицмана стобалльники есть по географии, математике и русскому языку. В средней школе №7 один по географии, в лицее один по русскому языку.

"Стоит отметить, что получить высший балл по ЕГЭ сложно, но некоторым ученикам удается сдать экзамены круче всех - сразу по нескольким предметам. Чалков Кирилл, выпускник Гимназии имени Лицмана, продемонстрировал отличные знания по двум предметам: информатика и математика, - говорит Максим Афанасьев. - Искренне желаю ребятам удачи, здоровья, счастья и благополучия! Пусть личные успехи станут основой развития родного Тобольска, нашей области и страны в целом! В добрый путь, друзья!"

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выпускники , Максим Афанасьев , медали , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:36 27.07.2020В Тюменской области изъяли из оборота более тонны некачественных овощей и фруктов
18:25 27.07.2020Юные омутинские спортсмены тренируются на базе летнего лагеря
18:18 27.07.2020"Пятерочка" назвала победителей акции "Большие Гастролли"
18:14 27.07.2020Двадцать юных тюменцев занимаются в Школе реставратора