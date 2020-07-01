Медаль за успехи в учении получили 59 выпускников Тобольска

| Фото: из личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram | Фото: из личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

59 выпускников Тобольска получили медаль "За особые успехи в учении" и благодарность главы города за успешное окончание средней школы, достойное исполнение учебного долга, упорство и настойчивость в достижении поставленной цели.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава города Максим Афанасьев.

"Медали "За особые успехи в учении" каждый год удостаивается несколько десятков тобольских школьников и мне очень приятно лично вручать такие награды. В этом году 59 выпускникам Тобольска вручены такие медали. Шесть призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников награждены благодарностью главы города", - сказал он.

Пятеро выпускников города получили максимальные 100 баллов по географии, информатике, литературе, русскому языку, математике. В 2019 год было шестеро таких выпускников.

Среди выпускников Гимназии им. Н. Д. Лицмана стобалльники есть по географии, математике и русскому языку. В средней школе №7 один по географии, в лицее один по русскому языку.

"Стоит отметить, что получить высший балл по ЕГЭ сложно, но некоторым ученикам удается сдать экзамены круче всех - сразу по нескольким предметам. Чалков Кирилл, выпускник Гимназии имени Лицмана, продемонстрировал отличные знания по двум предметам: информатика и математика, - говорит Максим Афанасьев. - Искренне желаю ребятам удачи, здоровья, счастья и благополучия! Пусть личные успехи станут основой развития родного Тобольска, нашей области и страны в целом! В добрый путь, друзья!"

Анжела Лебедева