Астрономическая неделя в Тюмени

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Максимум действия метеорного потока Южные дельта-Аквариды дополнит картину астрономических событий в Тюмени с 27 июля по 2 августа.

Это сравнительно слабый метеорный поток и лучше всего его наблюдать в южном полушарии. Также всю неделю, по данным портала Astronet, можно наблюдать парад планет, серебристые облака и удаляющуюся от Солнца комету Неовайз.

Парад планет по-прежнему лучше наблюдать утром, когда на небе появляются все планеты Солнечной системы. Однако из-за удаленности от Земли Уран, Нептун и карликовую планету Плутон можно увидеть только в мощную аппаратуру. Остальные доступны для наблюдений в любительский телескоп или мощный бинокль.

Раньше всех на небе появляются Юпитер и Сатурн - они восходят около 20 часов и видны всю ночь. Обе планеты движутся по созвездию Стрельца. При наблюдении в телескоп моно различить особенности обеих планет: кольцо у Сатурна и полосы на поверхности Юпитера.

Около 23 часов из-за горизонта появляется красный Марс. Планету можно найти над южным и восточным горизонтом в созвездии Рыб. После 1 часа появляется самый яркий в это время объект на небе - это Венера. Планета движется в одном направлении с Солнцем по созвездию Тельца.

Около 3 часов к параду планет присоединяется неуловимый Меркурий. Из-за близости к Солнцу планету можно рассмотреть только ограниченное время в году. Искать Меркурий нужно в созвездии Близнецов.

Естественный спутник Земли - Луна - 27 июля вступает в фазу первой четверти. За неделю она посетит созвездия Девы, Весов, Скорпиона, Змееносца, Стрельца и Козерога. В первые дни августа Луна будет находится около максимального склонения к югу от небесного экватора и не будет подниматься высоко от горизонта.

Из комет по-прежнему заслуживает внимания Неовайз. Она движется по созвездиям Большой Медведицы и Волос Вероники, но яркость ее постепенно слабеет. К 12 августа она максимально сблизится с еще одной кометой - PANSTARRS (C/2017 T2). В созвездиях Чаши и Ворона в это время можно найти комету Энке, в Волосе Вероники - Lemmon (C/2019 U6).

Среди астероидов самыми яркими на неделе будут Веста в созвездии Близнецов и Церера в Водолее.

Евгения Шевцова