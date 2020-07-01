"Пятерочка" назвала победителей акции "Большие Гастролли"

"Пятерочка" подвела итоги федеральной акции "Большие Гастролли", проходившей во всех магазинах торговой сети.Главный приз, семейное путешествие в Дубай в парк развлечений Motiongate, выиграл Даниил Кесарев из Москвы. Он набрал более 400 голосов в караоке-конкурсе в приложении "Тролли.Караоке" за свое исполнение песни "Стыцамен".

Шестилетний Даниил увлекается спортом и музыкой, учится игре на скрипке и фортепиано, очень любит петь. По словам мамы, у него абсолютный музыкальный слух сраннего детства. Всех персонажей "Троллей" семья Кесаревых сразу же полюбила после просмотра первой части анимационного фильма, и Даниил знает почти все песни из обеих картин. Поэтому когда узнали о конкурсе "Пятерочки", сразу решили участвовать.

"Сын обожает "Троллей", его любимые персонажи - Розочка и Цветан. Когда мы с ним увидели рекламу по телевизору, сразу решили поучаствовать в конкурсе. Собирали коллекцию игрушек и карточек из "Пятерочки", Даня их сам сканировал в приложении, собирал в альбом. Каждая новая карточка становилась целым событием! Для участия в конкурсе выбирали русскую композицию иостановились на песне "Стыцамен" Ивана Дорна. Победе, конечно, очень рады! Когда выложили видео - ждали и надеялись на победу. Очень счастливы, что "Пятерочка" подарила нам такую удивительную возможность! В парк развлечений мы обязательно поедем всей семьей, как только откроют границы", – рассказывает о победе своего Даниилаего мама Ульяна.

Количество загруженных на сайт уникального пользовательского контента составило почти 15 тыс.видеозаписей, а после модерации для участия в конкурсе попало свыше 6 тыс. выступлений. Напомним, что акция "Большие Гастролли" стартовала в преддверии выхода в прокат продолжения истории об отважных Троллях - "Тролли. Мировой тур".

По условиям за каждые 555 рублей в чеке гости магазинов получали карточку с 3D-эффектом с изображением героев фильма. В поддержку акции было разработано мобильное приложение с элементами дополненной реальности. Оно быстро обрело популярность: его скачали более двух млнраз; большинство загрузок — свыше 1,5 млн — пришлось на пользователей Android.

Отсканировав с его помощью карточку, пользователь получал доступ к караоке-мелодиям самых известных европейских и русских хитов. Приложение позволяло петь в караоке, записывать видео своих выступлений, применять разные АR-маски троллей, сохранять эти ролики, делиться ими в социальных сетях, вызывать своих друзей на караоке-баттлы и получать призы за победу в них.

"Благодаря нашей акции "Большие гастролли" миллионы семей весело проводили дома самоизоляцию, исполняя любимые песни или играя в настольную игру всем вместе. На караоке-конкурс в мобильном приложении "Тролли. Караоке" откликнулось огромное количество пользователей, и нам приятно сейчас чествовать победителя. Надеюсь, что семья Кесаревых совсем скоро отправится в путешествие и оно принесет им много незабываемых ярких впечатлений! Я приглашаю всех гостей "Пятерочки" участвовать в наших акциях, верить в победу и в исполнение мечты, ведь чудеса действительно случаются", – отметил директор по маркетингу торговой сети "Пятерочка" Михаил Ярцев. Полный список победителей опубликован на сайте.