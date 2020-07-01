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В Татарстане открылась выставка тюменской художницы

Общество, 19:53 27 июля 2020

с личного аккаунта Елены Майер в Instagram

Открытие выставки "Живая этника" тюменской художницы Альфеи Мухаметовой состоялось в Татарстане. 104 работы в разной технике вошли в экспозицию.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

"Альфея Фахриттиновна – настоящая гордость Тюменской области, автор уникальной техники рисунка нефтью, частый гость выставок в России и за рубежом. Ее работы находятся во многих музеях и частных коллекциях Канады, Китая, Японии, Германии, Венгрии", - сказала она.

Выставка "Живая этника" проходит при поддержке департамента культуры Тюменской области. Посетителям доступны 104 работы автора: рисунки на осенних листьях, надглазурная роспись, керамика дровяного обжига и другие. Открытие выставки, как заметила сама автор произведений, прошло замечательно, а отзывы первых гостей самые лучшие.

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"Если окажетесь в Елабуге, зайдите в Библиотеку серебряного века Елабужского государственного музея-заповедника на выставку Альфеи Мухаметовой. Уверена, вы не пожалеете!"- заверила Елена Майер.

Анжела Лебедева

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# Альфия Мухаметова , выставка , Елена Майер , картины

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