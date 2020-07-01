СНИЛС на новорожденного дистанционно оформит Пенсионный фонд

| Фото: www.asi.ru | Фото: www.asi.ru

Оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года, больше не требуется. Пенсионный фонд самостоятельно пришлет номер в личный кабинет мамы. Соответствующий сервис реализован на портале Госуслуг, сообщает отделение ПФР по Тюменской области.

После появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет оформлен автоматически и направлен в личный кабинет мамы на портале ЕПГУ.

Таким образом, те семьи, в которых с середины июля появится ребенок, получат информацию о номере его СНИЛС полностью в автоматическом режиме.

Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ. Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в смс, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители.

Пройти регистрацию на портале Госуслуг несложно. В предложенной форме необходимо заполнить свои данные, а затем подтвердить учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Телефон горячей линии 8 (3452) 50-25-00.