Более пятисот детей отдохнули в пришкольных лагерях Абатского района

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574 ребенка отдохнули на первой смене в лагерях дневного пребывания в Абатском районе. Из них 188 - из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Всего, по данным отдела образования районной администрации, в первую смену на базе образовательных учреждений работали 12 лагерей дневного пребывания. Программы смен включали развлекательные мероприятия, викторины и конкурсы, спортивные игры, занятия на свежем воздухе. Также ребята поучаствовали в творческих мастер-классах и оформили выставку профилактических листовок и буклетов "Безопасное лето".

На смене отдыхающие получали трехразовое витаминизированное питание. Для детей до 10 лет был организован дневной сон с учетом социальной дистанции и санитарных норм.

Евгения Шевцова