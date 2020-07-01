Первый киберспортивный турнир по CS:GO пройдет в августе

| Фото: Росмолодежь | Фото: Росмолодежь

Первый киберспортивный турнир по CS:GO Roscongress Cyber Cup состоится 1 и 2 августа в рамках фестиваля науки и инноваций Science Fest. В 2020 году фестиваль проходит в онлайн-формате "Марафона знаний", сообщает Росмолодежь.

Counter-Strike: Global Offensive – это одна из самых популярных киберспортивных дисциплин, количество зарегистрированных игроков по всему миру превышает восемь миллионов человек. Roscongress Cyber Cup станет первым корпоративным турниром в России, дающим возможность проявить себя игрокам-любителям из самых разных сфер бизнеса.

Турнир станет пилотным событием в серии корпоративных игр Roscongress Cyber Cup. Трансляции игр турнира пройдут на специализированной платформе для просмотра киберигр Twitch. Превью и лучшие моменты игр появятся на электронных ресурсах Фонда Росконгресс: на YouTube-канале "Росконгресс-ТВ" и в группе Фонда Росконгресс в Facebook, а также на YouTube-канале "Инноваторы 2020".

Среди участников: представители компаний из сфер инновационных образовательных технологий и электронной коммерции, безопасности и банковского дела и многие другие.

"Киберспорт – это огромная индустрия, в последнее время набравшая серьезные обороты. Пришло время уйти от стереотипов, что в компьютерные игры играют только подростки и тинейджеры. Как показывают многие исследования, командная игра в корпоративном секторе становится новым трендом, элементом тимбилдинга, сплачивающим трудовые коллективы не хуже традиционных спортивных игр. Сегодня все большее количество компаний имеет свои киберспортивные команды. Я с удовольствием приглашаю ведущие российские и зарубежные компании, наших партнеров присоединиться к Roscongress Cyber Cup. Уверен, будет захватывающе и интересно!" – отметил директор, председатель правления фонда Росконгресс Александр Стуглев.