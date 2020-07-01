Специалисты Медгорода разработают рекомендации для онкологических служб страны

| Фото: medgorod.info | Фото: medgorod.info

Специалисты Медицинского города примут участие в разработке практических рекомендаций по внедрению стандартов качества для онкологических служб страны. В состав рабочей группы также вошли специалисты департамента здравоохранения Москвы и Самарского областного клинического онкодиспансера, сообщает пресс-служба Медицинского города.

По словам заведующего отделом системы менеджмента качества Арсения Басова, онкологическая служба требует особого подхода для внедрения эффективной системы менеджмента качества. Существующие практические рекомендации "Национального института качества" для поликлиник и стационаров не могут быть полностью интегрированы в работу специализированного учреждения, поэтому появилась необходимость в разработке новых предложений.

"Онкологическая служба нашего региона оснащена уникальными возможностями, в частности – это Радиологический центр. Ядерная медицина - специфическая область, здесь требуются повышенные меры безопасности и защиты. В ходе внедрения системы менеджмента качества мы столкнулись с некоторыми трудностями, связанными с отсутствием практических рекомендаций для ядерных центров, поэтому мы обратились в "Национальный институт качества" с предложением разработать эти рекомендации", - пояснил Арсений Басов.

Инициатива тюменских специалистов была принята, а в дальнейшем им поступило предложение заняться разработкой рекомендаций не только для радиологических центров, но и для онкологических служб страны.

"Еще одним не менее важным разделом работы с онкологическими пациентами является реабилитация онкобольных. В настоящее время нет практических рекомендаций по внедрению этого направления, поэтому мы активно занимаемся их разработкой. Для нас очень значимо было получить такое предложение - это высокая степень доверия к нам", - добавил Арсений Басов.