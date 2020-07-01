За костры в городских лесах тюменцев ждет штраф

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Отдых в лесу разрешен только в отведенных для этих целей местах, обозначенных специальными знаками. В городских лесах Тюмени обустроено 14 зон отдыха, в других местах разводить костры, сжигать мусор, выжигать сухую траву, готовить пищу на открытом огне запрещено на время особого противопожарного режима, сообщает Леспаркхоз.

Напомним, что постановлением правительства Тюменской области на территории города установлен особый противопожарный режим. В городских лесах и садоводческих товариществах ведется ежедневное патрулирование территорий и видеонаблюдение.

Нарушение требований пожарной безопасности во время особого противопожарного режима влечет административный штраф в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей для граждан и от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц. Для юридических лиц штраф составит от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

Список специально оборудованных мест отдыха.