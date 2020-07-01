Более 20 тысяч жителей Тюменской области выбрали электронную трудовую книжку

Фото: duma.gov.ru Фото: duma.gov.ru

Более 20,2 тыс. жителей Тюменской области оформили электронные трудовые книжки с начала 2020 года, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

"Внедрение электронных трудовых книжек повысит уровень сохранности сведений о трудовой деятельности, упростит трудоустройство для работников, снизит издержки работодателя. Это новый формат защиты трудовых прав, который предлагает государство", - отметил заместитель губернатора Тюменской области, координатор областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Владимир Сысоев.

Для внедрения электронных трудовых книжек все работодатели в 2020 году должны были принять или изменить свои нормативные акты с учетом мнения профсоюзной организации, подготовить изменения в соглашения и коллективные договоры, обеспечить техническую готовность к представлению сведений о трудовой деятельности для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда России.

Кроме того, работодатель обязан уведомить каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве по формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор, подав письменно одно из заявлений - о сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой книжки в электронном виде.

Срок вручения работодателями уведомлений работникам продлен по 31 октября 2020 года включительно, сообщается в обращении областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений к работодателям региона.

"Областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений обращает внимание работодателей Тюменской области на необходимость своевременного проведения мероприятий по переходу на формирование и ведение сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде", - подчеркивается в обращении.